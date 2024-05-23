Новый гибридный Voyah Free сможет проехать до 318 км на электротяге

Китайская компания Voyah готовит новую гибридную модификацию для кроссовера Free. Она получит индекс 318, который, как предполагается, намекает на запас хода на электротяге

Предварительные продажи модели начнутся в конце мая, и тогда точно подтвердят данную информацию. Voyah Free 318 не будет ничем отличаться в плане дизайна, только трансмиссией. Новая версия сохранит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., но лишится переднего электродвигателя. Вместо него будет только один на задней оси на 272 л.с.

Актуальный гибрид оснащен аккумулятором на 39,2 кВт*ч с запасом хода на электротяге в 210 км по циклу CLTC. У 318-го, как можно догадаться, будет более энергоемкий аккумулятор, который позволит увеличить запас хода на 108 км. Судя по опубликованным данным, максимальная скорость будет ограничена на отметке в 180 км/ч.