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23 май 2024

Новый гибридный Voyah Free сможет проехать до 318 км на электротяге

Новый гибридный Voyah Free сможет проехать до 318 км на электротяге
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Voyah готовит новую гибридную модификацию для кроссовера Free. Она получит индекс 318, который, как предполагается, намекает на запас хода на электротяге

Предварительные продажи модели начнутся в конце мая, и тогда точно подтвердят данную информацию. Voyah Free 318 не будет ничем отличаться в плане дизайна, только трансмиссией. Новая версия сохранит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., но лишится переднего электродвигателя. Вместо него будет только один на задней оси на 272 л.с.

Актуальный гибрид оснащен аккумулятором на 39,2 кВт*ч с запасом хода на электротяге в 210 км по циклу CLTC. У 318-го, как можно догадаться, будет более энергоемкий аккумулятор, который позволит увеличить запас хода на 108 км. Судя по опубликованным данным, максимальная скорость будет ограничена на отметке в 180 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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