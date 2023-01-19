В России запустились продажи минивэнов Voyah

На торговых площадках появилось сразу несколько предложение по продаже микроавтобуса Voyah Free. Машины привозят в рамках программы параллельного импорта, хотя официальные поставки тоже планируются

Привезенные к нам автомобили оснащены 530-сильной силовой установкой. Динамические характеристики следующие – до сотни вэн разгоняется за 6.5 секунд. Надо отметить, что машина является гибридом, а не полноценным электрокаром. Впрочем, ДВС здесь лишь вращает генератор для подзарядки батарей.

Запас хода на «чистом» электрическом ходу составляет 82 километра – при работе ДВС этот показатель увеличивается до 750 километров.