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19 янв 2023

В России запустились продажи минивэнов Voyah

В России запустились продажи минивэнов Voyah

На торговых площадках появилось сразу несколько предложение по продаже микроавтобуса Voyah Free.  Машины привозят в рамках программы параллельного импорта, хотя официальные поставки тоже планируются

Привезенные к нам автомобили оснащены 530-сильной силовой установкой.  Динамические характеристики следующие – до сотни вэн разгоняется за 6.5 секунд. Надо отметить, что машина является гибридом, а не полноценным электрокаром. Впрочем, ДВС здесь лишь вращает генератор для подзарядки батарей.

Запас хода на «чистом» электрическом ходу составляет 82 километра – при работе ДВС этот показатель увеличивается до 750 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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