Voyah Free обзавелся русским языком

Компания Voyah обновила мультимедийную систему кроссовера Free EVR, добавив в нее русский язык

Данное нововведение уже доступно на новых Voyah Free EVR во всех официальных дилерских центрах китайского бренда. Более того, текущие владельцы кроссоверов смогут обновить программное обеспечение “мультимедийки”, записавшись на прием в дилерский центр. В ближайшем будущем русификацию получат электрический Voyage Free EV и другие модели китайской марки.

Напомним, что Voyage Free EVR является гибридом. Его силовая установка состоит из бензинового мотора объемом 1,5 л. и двух электрических двигателей суммарной мощностью 693 л.с. и 1040 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач, а привод - полный.