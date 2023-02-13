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13 фев 2023

Voyah обновит кроссовер Free

Voyah обновит кроссовер Free

В Россию только-только запустились продажи текущего поколения модели,  а на ее родине – в Китае уже готовятся к выпуску обновленного кроссовера

Модернизация, на первый взгляд, не кажется масштабной – внешность машины практически не изменится – установят новый передний бампер и слегка видоизменят решетку радиатора, да и силовая установка останется прежней.

Впрочем, данное утверждение верно лишь для электрической модификации. Если же говорить о гибридном Free, то здесь произойдет замена ДВС – прежний полуторалитровый атмосферный 109-сильный мотор уступит место полуторалитровому наддувному (150 лошадиных сил) агрегату.  Напомним,  в случае с Free ДВС лишь вращает генератор для подзарядки аккумуляторных батарей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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