Voyah обновит кроссовер Free

В Россию только-только запустились продажи текущего поколения модели, а на ее родине – в Китае уже готовятся к выпуску обновленного кроссовера

Модернизация, на первый взгляд, не кажется масштабной – внешность машины практически не изменится – установят новый передний бампер и слегка видоизменят решетку радиатора, да и силовая установка останется прежней.

Впрочем, данное утверждение верно лишь для электрической модификации. Если же говорить о гибридном Free, то здесь произойдет замена ДВС – прежний полуторалитровый атмосферный 109-сильный мотор уступит место полуторалитровому наддувному (150 лошадиных сил) агрегату. Напомним, в случае с Free ДВС лишь вращает генератор для подзарядки аккумуляторных батарей.