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30 авг 2024

Представлен электрический кроссовер Zeekr 7X с запасом хода в 780 км

Представлен электрический кроссовер Zeekr 7X с запасом хода в 780 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Zeekr на автосалоне в Чэнду представила новый электрический кроссовер 7X. Продажи запланированы на конец сентября

Zeekr 7X построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA) от концерна Geely. Стандартная версия оснащается одним электромотором мощностью 422 л.с. Привод - задний. Версия подороже оборудована дополнительным электромотором спереди на 224 л.с. В этом случае привод - полный. Разгон до “сотни” - 3,8 с. Покупателям предложены две батареи емкостями 75 или 100 кВт*ч. Заявленный максимальный запас хода - 780 км по циклу CLTC.

Габариты Zeekr 7X составляют 4825 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1666 мм в высоту. Колесная база - 2925 мм. Дизайн очень похож на другие модели бренда, но выделяется стильной светодиодной оптикой с L-образными элементами по краям. На выбор предложены 19- или 20-дюймовые колесные диски. Внутри установлен крупный дисплей мультимедийной системы, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8295. В отличие от других моделей Zeekr, в 7X рычаг управления коробки передач располагается на рулевой колонке, освобождая больше пространства на центральном тоннеле. Оснащение включает и продвинутую систему автопилота, работающую при помощи различных датчиков и ладара. За вычислительные мощности системы отвечают два чипа Nvidia Orin X.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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