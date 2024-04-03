Zeekr 001 стал электромобилем с самой быстрой зарядкой в Китае

Обновленный Zeekr 001 получил в Китае титул электромобиля с самой быстрой зарядкой. Батарея смогла зарядиться с 10 до 80% всего за 11 минут и 28 секунд

Речь идет об аккумуляторе CALT Shenxing емкостью 95 кВт*ч. За указанное время автомобиль “заправился” на 473 км запаса хода. К тому же, за 5 минут пополнить энергозапас получилось на 264 км (10 минут - 432 км). Однако важно уточнить, что на улице было 26 градусов тепла, а источник тока был от фирменной станции Zeekr V3, способной выдавать до 600 кВт мощности. При этом во время зарядки пиковое значение доходило до 546,4 кВт.

Напомним, что новый Zeekr 001 оснащен электромотором мощностью 416 л.с. Полноприводная версия дополнительно спереди получила электродвигатель 362 л.с. Батарей на выбор две - на 95 кВт*ч и 100 кВт*ч. Максимальный паспортный запас хода - 675 и 750 км соответственно.