Zeekr анонсировала новый кроссовер 7X

Марка Zeekr в скором времени пополнит свой модельным ряд новым среднеразмерным кроссовром 7X. Автомобиль получит электрическую силовую установку и будет конкурировать с Tesla Model Y

О Zeekr 7X на данный момент известно не много. Его габариты: 4825/1930/1656 мм., при колесной базе в 2925 мм. Дизайн выполнен в стилистике актуальных моделей бренда. Некоторые элементы внешнего облика кроссовера можно увидеть на опубликованных изображениях в камуфляже.

В основе конструкции лежит платформа PMA2+. Силовая установка пока не раскрывается, но известно, что стандартная электрическая версия получит аккумулятор "Golden Brick", который способен за 15 минут зарядки “заправиться” на 500 км запаса хода. Можно предположить, что 7X заимствует электродвигатели у соплатформенного 007. Это означает, что базовая одномоторная версия будет иметь мощность в 422 л.с., а двухмоторная полноприводная - 646 л.с.