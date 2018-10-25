Доступный кроссовер Zotye выходит на старт

Китайский автопром разродился новой для российского рынка машиной сегмента SUV

Скоро кроссовер появится у дилеров. Zotye позиционируется в бюджетной ценовой категории. Цены на него ожидаются вполне демократичные.

Основные конкуренты Zotye Т300 - корейская Creta и французский Kaptur. Борьба за покупателя обещает быть серьёзной. При сравнимых технических параметрах китайцы обещают предложить более привлекательную стоимость своих изделий.

Машина разработана совместно с концерном Тойота специально для российского рынка. Компактные размеры и высокие эксплуатационные параметры обещают авто хорошие перспективы. Под капотом машины в базовой комплектации будет находиться 136-сильный бензиновый мотор. Ожидается и приличный базовый набор современных средств оснащения. Стоимость младшей комплектации оценивается в 650 тысяч рублей. С такой ценой китайцы вполне могут потеснить конкурентов, если смогут завоевать доверие потребителей. Этот показатель остаётся ключевым при выборе изделий китайского автопрома россиянами.