Китайская компания Zotye объявила о возобновлении выпуска автомобилей

Первые собранные машины будут отправлены на экспорт

Для тех, кто не понимает, что это такое – автомобили Zotye, объясним - в России они тоже когда-то продавались. А модель Coupa одной из первых назвали копией Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan. К сожалению, дела у марки в России шли слабовато и в феврале 2021 года продажи на нашем рынке были свернуты из-за низких результатов.

Занятно, но в Китае у компании тоже были проблемы. Впрочем, В исследовательских центрах Zotye продолжается работа по созданию новых платформ для автомобилей, которые будут отличать высокая надёжность и эффективность.