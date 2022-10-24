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24 окт 2022

Китайская компания Zotye объявила о возобновлении выпуска автомобилей

Китайская компания Zotye объявила о возобновлении выпуска автомобилей

Первые собранные машины будут отправлены на экспорт

Для тех, кто не понимает, что это такое – автомобили Zotye, объясним - в России они тоже когда-то продавались. А модель Coupa одной из первых назвали копией Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan. К сожалению, дела у марки в России шли слабовато и в феврале 2021 года продажи на нашем рынке были свернуты из-за низких результатов.

Занятно, но в Китае у компании тоже были проблемы. Впрочем, В исследовательских центрах Zotye продолжается работа по созданию новых платформ для автомобилей, которые будут отличать высокая надёжность и эффективность.

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китайские-автомобили

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