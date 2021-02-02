Компания Zotye прекращает продажи, но не уходит из России

Китайский производитель, который не продал за прошлый год всего несколько десятков автомобилей, решил более не пытаться покорить рынок и приостановил свою деятельность

Последние успехи марки Zotye датируются 2016 годом, тогда компания демонстрировала хоть какую-то достойную статистику продаж. Если говорить в цифрах, то за тот год было продано более пяти тысяч машин. Правда, уже в 2018 весь объем упал до скромных восьмисот машинок. Прошлый год оказался совсем печальным – было продано немногим более 150 автомобилей.

Да, спрос на автомобили марки не высок, тем более, как сообщает портал «Китайские автомобили», с октября продажи вообще оставались нулевыми. Так что, по всей вероятности, из-за всех сложностей руководство марки и решило приостановить свою реализационную деятельность. Но, в то же время Zotye продолжит исполнять обязательство по сервисному обслуживанию, так что об уходе марки с рынка речи пока не идет.