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2 фев 2021

Компания Zotye прекращает продажи, но не уходит из России

Компания Zotye прекращает продажи, но не уходит из России

Китайский производитель, который не продал за прошлый год всего несколько десятков автомобилей, решил более не пытаться покорить рынок и приостановил свою деятельность

Последние успехи марки Zotye датируются 2016 годом, тогда компания демонстрировала хоть какую-то достойную статистику продаж. Если говорить в цифрах, то за тот год было продано более пяти тысяч машин. Правда, уже в 2018 весь объем упал до скромных восьмисот машинок. Прошлый год оказался совсем печальным – было продано немногим более 150 автомобилей.

Да, спрос на автомобили марки не высок, тем более, как сообщает портал «Китайские автомобили», с октября продажи вообще оставались нулевыми. Так что, по всей вероятности, из-за всех сложностей руководство марки и решило приостановить свою реализационную деятельность.  Но, в то же время Zotye продолжит исполнять обязательство по сервисному обслуживанию, так что об уходе марки с рынка речи пока не идет.

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