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15 июл 2022

Китайская компания Zotye возвращается в Россию

Китайская компания Zotye возвращается в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Zotye Auto, находившаяся в последние годы на грани исчезновения, вернется на рынок России, и планы у компании амбициозные

Как сообщают СМИ, Zotye собирается не только продавать обычные машины с ДВС, но и заниматься реализацией электромобилей, при этом для последней цели будет создан отдельный суббренд, который также появится в России.  Первой же машиной для российского рынка станет, уже знакомый нам, кроссовер T300.  В движение вседорожник будет приводить все тот же 1,5-литровый двигатель Mitsubishi 4G15 китайского производства, развивающий 112 лошадиных сил.

Надо сказать, что и в Китае дела у марки обстояли до последнего времени не лучшим образом - в 2019 году у концерна были многомиллиардные убытки, а в 2020 году - главный акционер компании и вовсе оказался банкротом. Марка даже была вынуждена полностью остановить производство, однако, теперь оно снова возобновлено.

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