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23 мар 2017

Китайский клон Lamborghini?

Китайский клон Lamborghini?

Китайская компания Zotye, питающая страсть к заимствованию европейских дизайнерских ходов, замахнулась на копию «Ламбо»

На этот раз компания анонсировала новый суперкроссовер, подозрительно напоминающий прототип итальянского суперкара Urus.

Однако, спереди Concept S, а именно так китайцы окрестили новинку, выглядит довольно самобытно, в то время, как пропорции и силуэт боковых частей кузова, а также дизайн кормы практически полностью повторяют дизайн итальянского суперкроссовера, который, к слову, еще даже не был официально представлен широкой публике в серийном исполнении.

По заявлению Zotye , новинка сможет разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды, но другие характеристики вроде мощности двигателя и максимальной скорости пока держатся в тайне. Премьера автомобиля намечена на апрель нынешнего года: автомобиль должен дебютировать на автосалоне в Шанхае, и, вполне возможно, что серийное производство его начнется раньше, чем итальянского прототипа.

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Autohome

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