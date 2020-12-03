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3 дек 2020

Acura анонсировала новый MDX

Acura анонсировала новый MDX
Автор фото: фирма-производитель

Acura представит серийную версию кроссовера MDX следующего поколения 8 декабря. Новый кроссовер серьезно изменится технически и внешне, а также получит заряженную версию

Во-первых, автомобиль переезжает на новую платформу, что отразится на увеличении размеров. А вот двигатели не изменятся – кроссовер укомплектуют 3.5-литровым V6, который приводил в движение и предшественника. Характеристики в новой ипостаси неизвестны, однако на прошлом поколении он выдавал 294 лошадиных силы. Сообщается, что мотор будет работать с 10-ступенчатой коробкой передач.

Таже у автомобиля появится очень быстрая версия MDX Type S. Её технические характеристики – один большой секрет. По некоторым данным мощность ее превысит 360 лошадиных сил. Обычную MDX покажут уже в начале следующего года, а заряженную – летом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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