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24 фев 2022

Acura Integra не будет оснащена полным приводом

Acura Integra не будет оснащена полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

Да, все видели новую "Интегру" еще в прошлом году, но был один нюанс - нам показали лишь предсерийный прототип, то есть у серийных машин могут быть и некоторые отличия. В этой связи вокруг модели возник целое множество различных слухов

Один из них связан с системой полного привода. Дело в том, что на днях американские дилеры вывесили интересное объявление текст которого гласил: «Когда наступит зима и покроет дороги снегом и льдом, вы будете счастливы получить доступ к системе SH-AWD, которая увеличит сцепление с дорогой в этих условиях».  Фанаты марки уже обрадовались - хоть какое-то отличие от соплатформенной Honda Civic.

Integra и Civic, фактически близнецы, платформа - одна на двоих, полуторалитровый турбомотор на 185 лошадиных сил - тоже. Так что появление полного привода на Acura могло бы выделить Integra на фоне собрата.

Проблема в том, что никакого привода не будет. Представители марки уже официально заявили об этом, сообщив, что Integra продолжит традицию быть одним из лучших переднеприводных автомобилей на рынке. Что касается информации, которую выдавал дилер, то ее списали на ошибку сотрудников.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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