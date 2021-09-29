Acura показала изображение новой Integra

Компания Acura опубликовала новое фото будущей Integra, демонстрирующее её тип кузова – из спортивного купе автомобиль стал лифтбэком

Тизерное фото, к сожалению, обеспечить полного представления о новинке не может – машина видна лишь частично. Правда, некоторые детали вроде оптики или спойлера разглядеть можно, да и в целом можно говорить о том, что машина получит динамичный силуэт.

По техническому исполнению, по прежнему, сохраняются вопросы – до сих пор неизвестно какая именно модель ляжет в основу новой Integra. Инсайдеры полагают, что эту почетную роль будет выполнять новая Honda Civic. Если эта информация будет подтверждена, то под капотом «Интегры» можно будет увидеть полуторалитровый турбо-мотор на 208 лошадиных сил.