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29 сен 2021

Acura показала изображение новой Integra

Acura показала изображение новой Integra
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura опубликовала новое фото будущей Integra, демонстрирующее её тип кузова – из спортивного купе автомобиль стал лифтбэком

Тизерное фото, к сожалению, обеспечить полного представления о новинке не может – машина видна лишь частично. Правда, некоторые детали вроде оптики или спойлера разглядеть можно, да и в целом можно говорить о том, что  машина получит динамичный силуэт.

По техническому исполнению, по прежнему, сохраняются вопросы – до сих пор неизвестно какая именно модель ляжет в основу новой Integra. Инсайдеры полагают, что эту почетную роль будет выполнять новая Honda Civic. Если эта информация будет подтверждена, то под капотом «Интегры» можно будет увидеть полуторалитровый турбо-мотор на 208 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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