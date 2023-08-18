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18 авг 2023

Acura представила свой первый электромобиль

Acura представила свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Acura представила свой первый серийный электрический внедорожник под названием ZDX. Стоимость автомобиля - 60 000 долларов (5 625 000 рублей)

Acura ZDX и «усиленная» версия ZDX Type S поступят в продажу в США в начале 2024 года. Кроме размера колесных дисков (стандартная версия получила 20-дюймовые колесные диски, а Type S 22-дюймовые) обе версии ничем не отличаются. Дизайн кузова основан на прошлогоднем концепте Precision EV. Салон современный и стильный.

Силовая установка стандартной ZDX состоит из одного электромотора на задней оси. Мощность составит 340 л.с. Автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 102 кВт*ч, которая позволит проехать до 523 км на одном полном заряде. ZDX Type S получит два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 500 л.с. Полноприводная версия также комплектуется батарей на 102 кВт*ч, но запас хода сократится до 507 км.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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