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12 апр 2023

Представлена «заряженная» Acura Integra

Представлена «заряженная» Acura Integra
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura полностью рассекретила «заряженную» версию лифтбека Integra, которая получила традиционное обозначение Type S

Про дизайн мы поговорим позже – нас интересуют, в первую очередь, агрегаты. Под капотом «Интегры» установлен 320-сильный двухлитровый турбомотор – его позаимствовали у Honda Civic Type R. Что касается коробки передач, то здесь используется  6-ступенчатая механика, хотя на обычных «Интеграх» применяется и вариатор.

Внешне версия Type S отличается переоформленной передней частью с новыми бампером, крыльями и капотом с воздухозаборником. Сзади появились накладки на колёсные арки, диффузор и три патрубка выхлопной системы по центру бампера.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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