Представлена новая Honda Integra

Это имя для поклонников японской автомобильной культуры, фактически, священно. Еще бы, под ним в девяностых годах продавалось мощное спортивное купе - икона тюнинга. Впрочем, времена меняются и теперь гордое название носит обычный хэтчбек

Компания GAC-Honda представила модель Integra в кузове хэтчбек. Такие машины будут продаваться в Китае. Фактически, перед нами тот же Civic (для глобального рынка), но слегка перелицованный - с новыми фарами и бамперами.

Что касается моторов, то машину предлагают с полуторалитровой «турбочетвёркой»(182 л.с., 240 Нм), которая работает в паре с вариатором либо «механикой». Есть и гибридная версия, силовую установку здесь тоже позаимствовали у "Цивика". Она состоит из двух электрических двигателей и двухлитрового бензинового мотора, который вращает генератор, от которого подзаряжаются батареи. Мощность гибридной "Интегры" - 184 лошадиные силы.