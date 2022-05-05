Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом

Giulia сегодняшнего дня – роскошный и изящный спортивный седан. Однако, чуть позже модель заменят совершенно иной машиной

Да, руководство марки приняло решение сменить форм-фактор, и теперь «Джулия» станет универсалом, да не простым, а «спортивным». То есть нам покажут «шутинг-брейк». По словам главы компании, Жана-Филиппа Импарто, новинка возьмет все самое лучшее от двух классов (седаны и универсалы). Базироваться новинка будет на новой платформе Stellantis, однако, по словам Импарато, в Alfa Romeo «тележку» доработают — для того, чтобы итальянские новинки отличались от прочих электрокаров на той же основе.

Любопытно, но в формировании модельной линейки итальянцы ориентируются на BMW, то есть в будущем нам стоит ожидать и кроссоверов, и флагманских седанов.