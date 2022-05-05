Автомобильный портал Motorpage
5 май 2022

Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом

Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом
Автор фото: фирма-производитель

Giulia сегодняшнего дня – роскошный и изящный спортивный седан. Однако, чуть позже модель заменят совершенно иной машиной

Да, руководство марки приняло решение сменить форм-фактор, и теперь «Джулия» станет универсалом, да не простым, а «спортивным». То есть нам покажут «шутинг-брейк».  По словам главы компании, Жана-Филиппа Импарто, новинка возьмет все самое лучшее от двух классов (седаны и универсалы). Базироваться новинка будет на новой платформе Stellantis, однако, по словам Импарато, в Alfa Romeo «тележку» доработают — для того, чтобы итальянские новинки отличались от прочих электрокаров на той же основе.

Любопытно, но в формировании модельной линейки итальянцы ориентируются на BMW, то есть  в будущем нам стоит ожидать и кроссоверов, и флагманских седанов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Tonale (2023)

Представлен компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale

09 февраля 2022

Названа дата премьеры нового компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale

25 января 2022
Alfa Romeo GTV (2003)

Alfa Romeo GTV будет возрожден

21 июня 2021
Alfa Romeo Tonale Concept (2019)

Премьеру нового кроссовера Alfa Romeo переносят на год

08 апреля 2021
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo (2020)

Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию

15 декабря 2020

Первый электромобиль Alfa Romeo появится в 2022 году

04 июня 2020

 Новости Alfa Romeo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего? Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?
Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 5 6