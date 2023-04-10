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10 апр 2023

Alfa Romeo готовится к замене модели Stelvio

Alfa Romeo готовится к замене модели Stelvio

К 2026 году компания Alfa Romeo выведет на рынок электрический кроссовер в том же сегменте, что и нынешний Stelvio

Сама процедура замены будет интересной – электрокар построят на совершенно новой платформе STLA Large, но дизайн будет сохранен от нынешнего Stelvio, как и наименование самой модели. На такой шаг руководство марки идет по простой причине - Stelvio является самой продаваемой моделью Alfa Romeo в Европе.

По версии европейских СМИ, базовая модификация электрокара получит силовую установку на 350 лошадиных сил, моторы топовой версии Veloce будут развивать около 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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