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28 окт 2022

Alfa Romeo представила обновленный седан Giulia и кроссовер Stelvio

Alfa Romeo представила обновленный седан Giulia и кроссовер Stelvio
Автор фото: фирма-производитель

Обе новинки отличаются модернизированной внешностью и новой цифровой панелью приборов

Начнем с седана. Интересно, но теперь машина очень сильно походит на BMW 3-Series. С другой стороны, здесь прослеживаются и черты флагманского кроссовера Tonale – есть схожесть в передних фарах и решетке радиатора. Кроссовер Stelvio выполнен по таким же канонам.

Главное новшество в салоне — цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Несмотря на появление экрана, дизайнеры Alfa Romeo предпочли сохранить традиционные «колодцы» в аналоговом стиле. При этом у самой панели появился оригинальный режим отображения информации Heritage: при его выборе приборы становятся похожи на датчики, применявшиеся на Alfa Romeo 1960-х.

Что касается моторной гаммы, то здесь «повезло» только седану – под капотом появился двухлитровый 160-сильный турбодизель. Который стал базовым агрегатом в линейке – он устанавливается только на машины в заднеприводной конфигурации.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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