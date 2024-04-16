Правительство Италии недовольно названием кроссовера Alfa Romeo Milano

Итальянские власти потребовали от компании Alfa Romeo поменять название нового кроссовера Milano. Теперь модель будет называться Junior

Как утверждает министр промышленности Италии Адольфо Урсо, автомобиль, который будет выпускаться на заводе в Польше, не может иметь исконно итальянское название. Согласно законодательству, товары итальянских компаний, произведенные за границей, не должны ассоциироваться с родиной, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Под давлением со стороны властей Alfa Romeo пришлось пойти на эти уступки. Однако с другой стороны, по мнению генерального директора бренда Жан-Филиппа Импарато, возникший спор насчет названия модели позитивно скажется на ее продажах.

Как и Milano, название Junior также приходит к нам прямиком из прошлого. С 1963 по 1977 гг. таким именем обозначались модели купе Giulia 105- и 115-ой серии.