Автомобильный портал Motorpage
16 апр 2024

Правительство Италии недовольно названием кроссовера Alfa Romeo Milano

Правительство Италии недовольно названием кроссовера Alfa Romeo Milano
Автор фото: фирма-производитель

Итальянские власти потребовали от компании Alfa Romeo поменять название нового кроссовера Milano. Теперь модель будет называться Junior

Как утверждает министр промышленности Италии Адольфо Урсо, автомобиль, который будет выпускаться на заводе в Польше, не может иметь исконно итальянское название. Согласно законодательству, товары итальянских компаний, произведенные за границей, не должны ассоциироваться с родиной, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Под давлением со стороны властей Alfa Romeo пришлось пойти на эти уступки. Однако с другой стороны, по мнению генерального директора бренда Жан-Филиппа Импарато, возникший спор насчет названия модели позитивно скажется на ее продажах.

Как и Milano, название Junior также приходит к нам прямиком из прошлого. С 1963 по 1977 гг. таким именем обозначались модели купе Giulia 105- и 115-ой серии.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Milano (2025)

Alfa Romeo представила свой новый кроссовер Milano

11 апреля 2024

Анонсирован кроссовер от Alfa Romeo

12 сентября 2023
Alfa Romeo 33 Stradale (2024)

Представлен Alfa Romeo 33 Stradale

31 августа 2023

Анонсирован новый спорткар Alfa Romeo

01 августа 2023

Alfa Romeo готовится к замене модели Stelvio

10 апреля 2023
Zagato Alfa Romeo Giulia

Представлена Alfa Romeo Giulia от ателье Zagato

21 декабря 2022

 Новости Alfa Romeo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour T2 - jetour t2 (2024) в костюме внедорожника Тест драйв
16 апреля 2024

Jetour T2
"В костюме внедорожника"
Changan Hunter - changan hunter plus (2023) пора на охоту
Тест драйв
12 апреля 2024

Changan Hunter
"Пора на охоту"
Hongqi HS5 - hongqi hs5 (2023) c чувством собственного достоинства
Тест драйв
09 апреля 2024

Hongqi HS5
"C чувством собственного достоинства"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 7 5