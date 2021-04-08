Премьеру нового кроссовера Alfa Romeo переносят на год

Дебют Alfa Romeo Tonale, который был запланирован на начало осени этого года, будет перенесен – руководство марки оказалось недовольно прототипами

Как сообщает портал Automotive News, генеральный директор марки Жан-Филлип Импарато после ознакомления с предсерийными автомобилями, остался ими недоволен. Если говорить конкретнее, то вопросы у него вызвала работа гибридной силовой установки. Подробности не раскрываются, но известно, что автомобили отправлены на доработку, так что задержка премьеры обусловлена именно этим фактором.

Собственно, тот самый гибрид состоит из электромотора и турбированного двигателя 1.3. Общая мощность – 190 лошадиных сил. Интересно, чем глава марки мог оказаться недовольным, ведь решение уже не новое – такая силовая установка несколько лет существует на Jeep Renegade, да и сама Alfa Romeo Tonale делит платформу с упомянутым кроссовером.