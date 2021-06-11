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11 июн 2021

Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4

Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4
Автор фото: фирма-производитель

Под странными наименованиями скрываются всем известные кроссоверы BMW – модели X3 и X4. Вот только назвать их обычными никак нельзя

Alpina славится доводкой немецких коней, причем комплекс работ проводится  значительный, так что конечные продукты претендуют даже на звание отдельных (самостоятельных) автомобилей. Главное — оба кроссовера Alpina сохранят трехлитровую «шестерку» с четырьмя турбокомпрессорами, только станут мощнее. До обновления этот агрегат развивал 388 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а теперь будет 394 силы и 800 Нм. И это мы сейчас говорим про заряженные машины в доресталинге. Если посмотреть на ТТХ обычных кроссоверов, то они окажутся еще скромнее – всего лишь 340 коней.

И перенастройка двигателей в Alpina – не главное. Так, например, амортизаторы с электронным управлением обладают собственными настройками.  Система полного привода Xdrive тоже будет перенастроена. 

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