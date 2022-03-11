Тюнинг-ателье Alpina войдет в состав BMW

Удивительно, но многие думают, что Alpina является частью немецкого концерна – это не так. Обе фирмы действовали совершенно обособлено. Пусть Alpina и производит свои машины на базе серийных моделей BMW, но в реестре автопроизводителей Федерального транспортного агентства Германии компания зарегистрирована как самостоятельный автопроизводитель

К сожалению, ничто не вечно под луной – знаменитое ателье скоро потеряет свою самостоятельность. Уже стартовала процедура поглощения Alpina немецким автомобильным концерном BMW. Финансовая сторона сделки не раскрывается, но известно, что BMW будут принадлежать права на торговую марку, управлением также займется менеджмент автоконцерна.

В данный момент, обе фирмы работают в рамках договора о сотрудничестве, который разрешает Alpina строить собственные машины до декабря 2025 года, после этой даты компания займется обслуживанием уже созданных транспортных средств, но уникальных продуктов больше ждать не придется. В BMW говорят, что ателье будет оказывать некие услуги для материнской компании.

Одной из самых известных моделей компании Alpina является B7 Turbo Coupe. На момент своего создания в конце семидесятых годов эта машина была одной из быстрейших в мире. 330 лошадиных сил обеспечивали машине уникальную динамику – разгон до сотни занимал всего лишь 5.8 секунды.