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14 апр 2022

Alpina представила заряженный BMW X7

Alpina представила заряженный BMW X7
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на днях это знаменитое ателье лишилось самостоятельности, полностью перейдя под контроль немецкого концерна. Впрочем, это не мешает Alpina продолжать выпускать интересные автомобили

Сегодня мы поговорим про кроссовер XB7, который является, как ясно из названия, модернизированной версией флагманского внедорожника BMW. Начнем с внешности, автомобиль выделяется массивным передним бампером с «фартуком», слегка измененными «бумерангами» под зауженными дневными ходовыми огнями, а также фирменными 20-спицевыми колесными дисками. Салон X7 в Alpina менять не стали.

Самые главные изменения скрываются под капотом. Штатный 4.4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом был модифицирован. Инженеры не раскрывают всей программы, лишь уточняют, что происходили перепрошивка ЭБУ и некое вмешательство в работу турбонаддува. Что касается характеристик, то двигатель развивает 621 лошадиную силу.  XB7 способен разогнаться до сотни за 4 секунды.

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