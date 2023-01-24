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24 янв 2023

Alpina в последний раз доработала BMW 5 серии

Alpina в последний раз доработала BMW 5 серии
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Alpina представило новую версию седана и универсала BMW 5 серии: новинки получили индекс B5 GT и придут на смену прежней Alpina B5 S. Тираж модели будет строго лимитирован и составит 250 экземпляров. К "пятеркам" знаменитое тюнинг-ателье еще вернется, но лишь после того, как BMW проведет смену генерации модели

Под капотом B5 GT располагается  4.4-литровый двигатель, который устанавливался и на предшественника. Правда, в нашем случае инженеры Alpina установили новую систему турбонаддува и новый же ЭБУ. В результате чего мощность агрегата достигла 634 лошадиных сил. До 100 км/ч седан Alpina B5 GT ускорится за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Интересный факт, Alpina называет B5 GT самой мощной BMW в своем портфеле. Впрочем, формально, она все же немного уступает кроссоверу XB7, мощность которого (правда, лишь в американской спецификации) составляет 639 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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