Alpina в последний раз доработала BMW 5 серии

Ателье Alpina представило новую версию седана и универсала BMW 5 серии: новинки получили индекс B5 GT и придут на смену прежней Alpina B5 S. Тираж модели будет строго лимитирован и составит 250 экземпляров. К "пятеркам" знаменитое тюнинг-ателье еще вернется, но лишь после того, как BMW проведет смену генерации модели

Под капотом B5 GT располагается 4.4-литровый двигатель, который устанавливался и на предшественника. Правда, в нашем случае инженеры Alpina установили новую систему турбонаддува и новый же ЭБУ. В результате чего мощность агрегата достигла 634 лошадиных сил. До 100 км/ч седан Alpina B5 GT ускорится за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Интересный факт, Alpina называет B5 GT самой мощной BMW в своем портфеле. Впрочем, формально, она все же немного уступает кроссоверу XB7, мощность которого (правда, лишь в американской спецификации) составляет 639 лошадиных сил.