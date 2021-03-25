В Alpina покзали свое видение заряженного седана BMW 8-серии

Эта компания славится своими доработанными машинами, которые превосходят своих серийных собратьев на порядок. Недавно, они представили свой очередной проект, созданный на базе BMW M8 Gran Coupe

Тюнеры в Alpina не из тех, кто предпочитает вкладываться в доработку внешнего вида – для них всегда важнее была и остается техническая составляющая. О ней и поговорим. Конечно же, главный приоритет доработки - двигатель. Штатный 4.4 литроый V8, который развивает около 530 лошадиных сил, был модернизирован. В результате чего его отдача возросла до 621 коня. Обычно доработки мотора ведут за собой и доработку трансмиссии , что произошло и в нашем случае – автомату переписали программу управления.

Конечно же, поработали и с внешностью, впрочем, радикальной переделки здесь не случилось - появилось несколько молдингов, новые диффузоры и кастомные 21-дюймовые диски. Интерьер фактически не изменился кроме новой приборной панели.