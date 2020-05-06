Alpina подарила BMW 3-Series мощность

Подарок эффекта не возымел, ибо быстрее автомобиль не стал, хотя все не так просто, как кажется на первый взгляд

Немецкая компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсал – D3 S. «Трешка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала. С места до «сотни» машина ускоряется за те же 4,6 секунды, что и стандартная модель на «тяжелом» топливе. Если говорить подробнее, то ателье предлагает форсированный на 15 сил, до 355 сил, турбодизель объемом три литра, выдающий больше тяги при средних оборотах. Кроме того, новинка стала первой моделью Alpina, укомплектованной ременным стартер-генератором, который дает прибавку к мощности 11 лошадиных сил на первых секундах разгона. BMW Alpina D3 S также получила усиленную муфту подключения передней оси, электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала и восьмидиапазонную автоматическую коробку.

Все же плюс от такой доработки присутствует. Дело в том, что у BMW M340 имеется электронный ограничитель скорости на отметке 250 километров в час. Alpina D3 S, «без оков», способна выдать 270 либо 273 километров в час в зависимости от типа кузова.