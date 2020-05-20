BMW X7 от Alpina получил 621-сильный мотор

Компания Alpina представила собственную версию большого кроссовера BMW X7, который получил название XB7. Новинка стала наиболее мощной и одной из самых быстрых в истории немецкой фирмы

BMW Alpina XB7 укомплектовали модернизированным 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами с усовершенствованной системой охлаждения и улучшенным выпуском. Мотор развивает 621 л. с. и 800 Н•м крутящего момента, что на 91 силу и 50 Н•м больше отдачи заводского агрегата.

Мотор работает с модифицированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF «с полностью переработанной управляющей электроникой и мехатроникой». Большой кроссовер способен набирать первую «сотню» за 4,2 с, а его скорость принудительно ограничена на отметке 290 км в час.