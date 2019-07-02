Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

Пятидверка Rapide вместе с электрической версией Rapide E в ближайшее время будут сняты с производства, а их место займут совершенно другие автомобили

Как сообщил в интервью австралийскому изданию Motoring глава марки Энди Палмер, лифтбек не оправдал ожиданий, поэтому в ближайшее время его снимут с производства.Такое решение было принято руководством Aston Martin, чтобы освободить производственные мощности для более перспективных с точки зрения потенциальных продаж моделей. Причём, скорее всего, первый электромобиль марки Rapide E ожидает та же участь.

Что касается кроссоверов, то здесь, в первую очередь, речь идет о модели под названием DBX, чье производство стартует уже в конце нынешнего года. К слову, ежегодный тираж модели не превысит 5000 штук, дабы поддержать эксклюзивный статус модели. Чуть позже, в 2023 году на рынок должен выйти и электрический кроссовер Lagonda. После выхода этой модели Aston Martin каждый год будет выпускать по 4000 экземпляров DBX и 3000 – Lagonda.