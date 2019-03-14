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14 мар 2019

Электрический агент

Электрический агент
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль Джеймса Бонда- это настоящий символ успеха, ибо агент 007 передвигается, исключительно, на самых  технологичных и популярных спорткарах различных эпох. В новом фильме мистер Бонд также не будет обделен хорошей машиной, правда, сама по себе она будет иной

Собственно, секретный агент британской разведки будет передвигаться на электрокаре. Как и прежде это будет Aston Martin, а именно первая батарейная модель марки — лифтбек Rapide E. По словам режиссера фильма Кэри Фукунаги, его команда напрямую работает с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. На электрокар у него большие планы, так как по сценарию Rapide E окажется в «центре невероятных событий».

Что касается  технических характеристик, то Rapide E оборудован двумя электромоторами на задней оси. Их суммарная мощность — 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров.  На разгон до сотни Rapide E тратит менее четырех секунд, а его максимальная скорость находится на отметке в 250 километров в час.

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motor, Известия

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