Электрический агент

Автомобиль Джеймса Бонда- это настоящий символ успеха, ибо агент 007 передвигается, исключительно, на самых технологичных и популярных спорткарах различных эпох. В новом фильме мистер Бонд также не будет обделен хорошей машиной, правда, сама по себе она будет иной

Собственно, секретный агент британской разведки будет передвигаться на электрокаре. Как и прежде это будет Aston Martin, а именно первая батарейная модель марки — лифтбек Rapide E. По словам режиссера фильма Кэри Фукунаги, его команда напрямую работает с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. На электрокар у него большие планы, так как по сценарию Rapide E окажется в «центре невероятных событий».

Что касается технических характеристик, то Rapide E оборудован двумя электромоторами на задней оси. Их суммарная мощность — 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров. На разгон до сотни Rapide E тратит менее четырех секунд, а его максимальная скорость находится на отметке в 250 километров в час.