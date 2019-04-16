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16 апр 2019

Представлен первый серийный электрокар Aston Martin

Представлен первый серийный электрокар Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила серийную версию своей первой полностью электрической модели — Rapide E. Публичная премьера новинки состоялась в рамках Шанхайского автосалона

Разработка электрокара велась последние несколько лет совместно со специалистами британской фирмы Williams Advanced Engineering. Автомобиль получил 800-вольтовую бортовую сеть и блок аккумуляторов с оболочкой карбона и кевлара. Аккумуляторы питают два электромотора на задней оси, развивающие 610 л.с. и 950 Нм крутящего момента.

Aston Martin Rapide E способен проехать без пополнения запаса аккумуляторов 320 километров. Подзарядить батареи на 80% можно всего за один час при использовании стандартного зарядного устройства. Что касается динамических характеристик, то автомобиль способен ускоряться с места до 96 км/ч менее чем за четыре секунды, при этом разгон с 80 до 110 км/ч занимает полторы секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км в час.

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