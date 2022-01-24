Опубликованы фотографии заряженного кроссовера Aston Martin

Презентация Aston Martin DBX S состоится первого февраля, а пока производитель решил порадовать всех тизером

На фотографии, на первый взгляд, виден лишь силуэт автомобиля, но потом начинаешь замечать важные детали - новые колесные диски, огромный диффузор и передний сплиттер. То есть производитель решил добавить спортивных акцентов во внешность кроссовера.

Технические характеристики содержатся в секрете. Впрочем, инсайдеры предполагают, что под капотом расположится мотор V8 от подразделения Mercedes AMG. Потенциальная мощность - более 650 лошадиных сил. Примерно столько же имеют ближайшие конкуренты модели - Lamborghini Urus и Porsche Cayenne GT. Однако, в Aston Martin уже не раз говорили, что намереваются превзойти соперников.