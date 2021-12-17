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17 дек 2021

Aston Martin DBX превратили в прямого конкурента Lamborghini Urus

Aston Martin DBX превратили в прямого конкурента Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг-ателье DMC, базирующееся в Дюссельдорфе, представило экстремальную версию Aston Martin DBX с приставкой Fuerte – сильный

Давайте поговорим про весь комплекс доработок. Начнем с внешности – инженеры установили на кроссовер новый спойлер и аэродинамические накладки на бампера. Разумеется, автомобиль «обут» в красивые 24-дюймовые диски, а в салоне появилось новое рулевое колесо. Разумеется, у клиентов есть выбор среди уникальных оттенков цвета кузова и отделки интерьера.

Переходим к двигателю. Штатный четырехлитровый V8 был модифицирован – установили новые системы впуска и выпуска и перепрошили электронный блок управления двигателем. В результате мы имеем 800 лошадиных сил мощности и 3.8 секунда разгона до сотни. Отметим, что в штатном исполнении кроссовер развивает всего лишь 550 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 4.5 секунды.

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