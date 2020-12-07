Aston Martin DBX стал посвящением шотландскому виски

Машины посвящают гонкам, известным людям, событиям, но виски – никогда, до последнего момента

Этот Aston Martin стал совместным проектом марки и винокурни Bowmore. Всего их будет построено 15 штук. Каждый кроссовер будут красить в отдельный голубой оттенок. Кроме того на передних крыльях и дверях появятся медные ставки, которые выполнены из перегонных кубов для виски. В салоне же будут вставки из твида сорта «Bowmore Tweed», сотканного на одной из старейших ткацких фабрик Шотландии — Islay Woollen Mill.

Любопытно, что для будущих владельцев машины организуют особый процесс передачи ключей. Их всех пригласят в Эдинбург, затем владельцы проследуют на озера. Далее на ткацкую фабрику, где делалась ткань для отделки, и на винокурню. Там гости попробуют один из особых сортов 39-летнего виски и получат ключи от своих машин.