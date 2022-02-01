Новый внедорожник Aston Martin получил 697-сильный мотор и ещё один громкий титул

После многочисленных тизеров британский Aston Martin наконец рассекретил самую мощную модификацию полноприводного внедорожника, получившего индекс DBX707

Как и было объявлено ранее, новинка получила титул самого мощного серийного SUV в мире – битурбированный V8 объёмом 4 литра форсирован до 697 л.с.. Крутящий моммент составляет внушительные 900 Нм.

Кроме безумного мотора, DBX707 отличается от обычных версий DBX новой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением в масляной ванне, доработками в интерьере и измененным дизайном кузова.

DBX707 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч, что больше, чем у Bentley Bentayga Speed (306 км/ч), носящего титул самого скоростного SUV.