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10 июл 2020

Aston Martin отмечает выход с конвейера первого внедорожника DBX

Aston Martin отмечает выход с конвейера первого внедорожника DBX
Автор фото: фирма-производитель

Спустя всего четыре года с момента анонсирования новости об основании завода Aston Martin в Сент-Атане, первый автомобиль с пометкой «Сделано в Уэльсе»  сошел с конвейера

Внедорожник DBX, ставший результатом обширной подготовительной программы, начало которой положили виртуальные разработки, уходящие корнями в 2015 год, и физические испытания в Уэльсе в 2018 году, символизирует переход Aston Martin на новый этап работы, предполагающий исключительную производительность, стиль и удобство в сегменте, прежде неизведанном всемирно известным производителем. Объединяя универсальность и исключительный комфорт SUV класса люкс с динамическими характеристиками спортивного автомобиля, DBX устанавливает новый стандарт в этой нише.

Кит Стэнтон (Keith Stanton), временно исполняющий обязанности главного операционного директора Aston Martin, сказал: «Для меня настоящая честь присутствовать сегодня здесь во время выпуска первого серийного автомобиля DBX компании Aston Martin. Я чрезвычайно горжусь командой Aston Martin, которая усердно работала над тем, чтобы превратить бывшую базу Министерства обороны в завод по производству автомобилей мирового уровня. Это свидетельство стойкости и мужества каждого сотрудника компании. Увидеть первый DBX, сошедший с конвейера — невероятная радость для меня.

При написании новости использовалась информация:
Aston Martin

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