Представлен обновленный кроссовер Aston Martin DBX

Компания Aston Martin опубликовала изображения обновленного кроссовера DBX707 с доработанным интерьером и мультимедийной системой. Однако модель лишилась базового двигателя

Теперь DBX707 предложен только с 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 3,3 с. Максимальная скорость - 300 км/ч. 550-сильная версия данного агрегата была снята с производства.

Изменения во внешности минимальные. Новинку можно узнать по выдвижным дверным ручкам и иным зеркалам заднего вида. Также автомобиль получил другие дизайн колесных дисков и палитру цветов. Основные доработки сосредоточились внутри. Эргономика передней части салона была полностью пересмотрена. DBX707 получил новую мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и цифровую “приборку” с дисплеем на 12,3 дюйма. Также кроссовер отличается улучшенной аудиосистемой с 14 динамиками (опционально доступна Bowers&Wilkins на 1600 ватт).