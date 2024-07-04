Aston Martin DBX707 получил спецверсию AMR24 в честь одноименного гоночного болида Формулы-1

Компания Aston Martin представила специальную версию кроссовера DBX707 под названием AMR24 Edition. Она выполнена в стилистике гоночного болида AMR24, который в настоящее время участвует в заездах Формулы-1

DBX707 AMR24 отличается от стандартной версии, которая не так давно пережила обновление, в основном только декором. Спецверсия предложена покупателям в белом Neutron White, черном Onyx Black или зеленом Podium Green цветах. Они дополняются лаймовыми Lime Green или серебряными Trophy Silver акцентами в нижней части кроссовера. Также автомобиль получил эксклюзивные 23-дюймовые колесные диски. Салон украшен вставками из углеволокна и надписями AMR24. Цвет можно выбрать либо полностью черный, либо черный / зеленый с прострочкой лаймого цвета.

Спецверсия не получила изменений в силовой установке. Как и стандартный DBX707, AMR24 оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” занимает 3,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 310 км/ч.