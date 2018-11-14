Aston Martin показал прототип кроссовера

Модель носит название DBX и сейчас проходит ходовые испытания. Официальная премьера назначена на четвертый квартал 2019 года

Автомобиль тестируется в Уэльсе на раллийных трассах. Выбор места неслучаен - кроссовер будет проверен в различных условиях, и раллийная трасса является лишь одним из этапов. Кроссовер будет ездить по полигонам за Полярным кругом, пустыням Ближнего Востока, Альпийским перевалам, автобанам Германии и Нюрбургрингу.

С точки зрения дизайна автомобиль вышел мускульным и рельефным - массивные боковины, повышенная линия окон и профиль с ниспадающей задней частью. Кстати предсерийная версия очень сильно отличается от представленного, в 2015 году, концепта, который был сделан в стилистике трехдверного кросс-купе. Сейчас же мы видим полноценный пятидверный кроссовер.

Говоря о технической начинке, стоит отметить, что DBX построен на новой платформе, которую компания также планирует использовать для будущих электрических автомобилей под суб-брендом Lagonda. DBX будет оснащен гибридными установками с традиционными бензиновыми моторами. Планируются собственный V12 Aston Martin и «покупной» V8 от Mercedes-Benz. Производство новинки будет налажено на новом заводе компании в Сент-Атане, Южный Уэльс.