У нас любят машины покрупнее, а вот в Европе Audi A1 пользуется неплохим спросом, ведь это «входной билет» в мир премиума.

Официальная презентация пройдет в ближайшее время, но в сети оказались фотографии хэтчбека. Отныне он будет только пятидверным – трехдверки практически не пользуются спросом. Передняя часть автомобиля напоминает более крупную А3 и кроссовер Q2.

Хэтбчек построен на модульной платформе MQB. Особенно эффектно он смотрится в двухцветном исполнении с черной «парящей» крышей. Серьезно обновился салон автомобиля. Он, как и «старшие братья» получит виртуальную приборную панель.

Из технических деталей известно лишь, что топовый вариант Audi A1 будет иметь двигатель мощностью 200 л.с. Впрочем, ждать недолго – презентация должна состояться сегодня на специальном мероприятии.