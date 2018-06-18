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18 июн 2018

Рассекречен облик новой Audi A1

Рассекречен облик новой Audi A1
Автор фото: Autotijd

У нас любят машины покрупнее, а вот в Европе Audi A1 пользуется неплохим спросом, ведь это «входной билет» в мир премиума.

Официальная презентация пройдет в ближайшее время, но в сети оказались фотографии хэтчбека. Отныне он будет только пятидверным – трехдверки практически не пользуются спросом. Передняя часть автомобиля напоминает более крупную А3 и кроссовер Q2.

Хэтбчек построен на модульной платформе MQB. Особенно эффектно он смотрится в двухцветном исполнении с черной «парящей» крышей. Серьезно обновился салон автомобиля. Он, как и «старшие братья» получит виртуальную приборную панель.

Из технических деталей известно лишь, что топовый вариант Audi A1 будет иметь двигатель мощностью 200 л.с. Впрочем, ждать недолго – презентация должна состояться сегодня на специальном мероприятии.

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При написании новости использовалась информация:
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