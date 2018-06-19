Компания Audi рассекретила новое поколение компактного хэтчбека А1. Машина лишилась турбодизелей и получила современное оснащение.

Впрочем, компактной ее сложно назвать: ее длина равна 4030 мм (+60 мм), а колесная база растянута на дополнительные 90 мм и теперь составляет 2560 мм. Это всего на 18 мм короче предыдущего поколения более крупной Audi A3. Увеличение размеров связано с «переездом» Audi A1 на платформу MQB-0 (на ней же базируется VW Polo).

В новом поколении Audi A1 лишилась трехдверной версии (ее практически не покупали), турбодизелей и окошек за задними дверями. Впрочем, о последнем вряд стоит жалеть, с широкими стойками в двухцветном исполнении хэтчбек выглядит очень эффектно.

Полностью поменялся интерьер. Теперь уже в базовой версии доступен Virtual Cockpit, то есть виртуальная приборная панель на базе 10,25-дюймового экрана. Линий исполнений будет три: Basic, Advantage и S-line (последняя на фото). Они будут отличаться оформлением экстерьера и интерьера.

Базовым двигателем для Audi A1 станет литровый мотор мощностью 95 л.с. Топовая же версия получит 1,4-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. А примерно через год будет представлен еще более мощный вариант S1 с двигателем мощностью 250 л.с.

