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1 авг 2024

Представлен электрический Audi A6 e-tron

Представлен электрический Audi A6 e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi рассекретила семейство лифтбеков и универсалов A6 нового поколения в электрических версиях e-tron. Предзаказы на новинку откроют в сентябре этого года. Предполагаемая начальная стоимость - 70 000 долларов за A6 e-tron и 90 000 долларов за S6 e-tron

Сперва о технических характеристиках. Стандартные заднеприводные лифтбеки и универсалы A6 e-tron получили один электромотор мощностью 367 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 5,4 с. Самые дорогие A6 имеют два электромотора на 428 л.с. и полный привод. У спортивной модификации S6 e-tron в распоряжении два электродвигателя суммарной мощностью 550 л.с. Привод также полный. В этом случае до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 3,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 240 км/ч. Вне зависимости от комплектации “шестерка” оснащена батарей емкостью 100 кВт*ч. У заднеприводной запас хода составляет 756 км, а у полноприводной - 675 км.

Как и предполагалось ранее, дизайн нового Audi A6 основан на одноименном концепте двухлетней давности. Отмечается, что с учетом всех изменений в кузове коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24 для универсала и 0,21 для лифтбека, что стало рекордом для модели. Салон оформлен в стилистике электрического Q6. На передней панели расположилось два экрана мультимедийной системы на 14,5 и 10,9 дюймов, а также дисплей приборной панели диагональю 11,9 дюймов. Оснащение также включает аудиосистему с 20 динамиками, панорамную крышу и климат-контроль с персонализированными настройками для каждого пассажира.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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