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17 мар 2022

Представлен электрический универсал Audi A6 Avant

Представлен электрический универсал Audi A6 Avant
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила электрический универсал A6 Avant e-tron. Пока это концепт. Но в будущем электрокар вполне может стать серийным, производитель даже заявляет точные даты – осень следующего года

Надо сказать, что машина выглядит вполне себе «серийно», так как по 70-процентам кузовных панелей она унифицирована с, уже существующим лифтбеком A6 e-tron, который был представлен в прошлом году. Из интересных черт внешнего облика универсала можно отметить, разве что,  фары со встроенными LED-проекторами, которые способны выводить на поверхность различные изображения. Производитель уже пообещал, что установит данный узел и на серийные машины.

Несколько слов о технической «начинке» Audi A6 Avant построена на платформе PPE, которую Audi разрабатывали совместно с компанией Porsche. «Тележка» интересна, как минимум, тем, что предполагает постройку машин разных классов –  от компактных легковушек (B-класс), до полноразмерных машин D-сегмента. Еще один факт - Audi A6 Avant имеет общую архитектуру с Porsche Taycan. К слову, новинка оснащена двумя электромоторами с суммарной отдачей 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

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