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5 мар 2025

Audi представила новый A6 Avant

Audi представила новый A6 Avant
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi официально представила новое поколение универсала A6 Avant, вернувшись к традиционному названию после запутаннои? стратегии с индексами A6 и A7

На старте продаж Audi A6 Avant будет доступен с 2,0-литровыми бензиновым и дизельным моторами. Оба сочетаются с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность каждого мотора составляет 204 л.с. Крутящии? момент - 340 и 400 Нм соответственно. Коробка - 7-ступенчатыи? “робот”. Полныи? привод заявлен только для дизельнои? версии. На вершине моторнои? гаммы стоит 3,0-литровая “шестерка” мощностью 367 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Заявленныи? разгон до “сотни” - 4,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

A6 Avant практически полностью повторяет по дизаи?ну универсал A5 Avant. Отличаются только габариты. Длина “шестерки” - 4,99 м., а колесная база 2,93 м. Внутри установлен фирменныи? цифровои? кластер, которыи? включает 14,5-дюи?мовую мультимедии?ную систему, 11,9-дюи?мовыи? экран “приборки” и дополнительныи? тачскрин на 10,9-дюи?мов для переднего пассажира. Проекционныи? дисплеи? остается отдельнои? опциеи?. Кроме этого оснащение включает 4-зонныи? климат контроль, панорамную крышу и аудиосистему Bang & Olufsen.

При написании новости использовалась информация:
audi-mediacenter

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