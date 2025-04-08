Автомобильный портал Motorpage
8 апр 2025

Audi готовится представить новый седан A6

Audi готовится представить новый седан A6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi анонсировала премьеру нового поколения седана A6, которая состоится 15 апреля 2025 года. Ранее, в марте, производитель уже представил универсал A6 Avant

Компания поделилась единственным изображением, демонстрирующим заднюю часть автомобиля. Однако маловероятно, что седан будет сильно отличаться по дизайну от универсала. Ключевые изменения, по сравнению с актуальной версией – OLED-оптика, растянувшаяся по всей ширине задней части кузова. Предполагается, что Audi решила вернуть привычные патрубки выхлопной системы, вместо фаль-вставок на бамперах, но по фотографиям это трудно сказать.

Новое поколение A6 будет немного крупнее предшественника. Универсал удлинили на 58 мм. Вероятно, седан также прибавит столько же в пропорциях кузова. Седан A6 получит те же агрегаты, что и универсал: 2,0-литровый турбомотор на 201 л.с., 3,0-литровый V6 на 362 л.с., а также дизельный 2.0 TDI. Флагманская RS6 по-прежнему будет выпускаться только в кузове Avant и сохранит V8 в составе гибридной силовой установки.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A6 Avant (2026)

Audi представила новый A6 Avant

05 марта 2025
Audi A6 Avant e-tron (2025)

Представлен электрический Audi A6 e-tron

01 августа 2024
Audi A6 e-tron

Появились первые изображения обновленного семейства Audi A6

30 июля 2024
Audi A6 Avant e-tron

Представлен электрический универсал Audi A6 Avant

17 марта 2022
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Audi A6 Аvant стал гибридом

28 апреля 2020
Audi A6 Avant

Audi представила новый A6 Avant

12 апреля 2018

 Новости Audi A6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing 4wd (2025) олл инклюзив Тест драйв
03 апреля 2025

Jetour Dashing
"Олл инклюзив"
Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней
Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 9 5