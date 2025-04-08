Audi готовится представить новый седан A6

Компания Audi анонсировала премьеру нового поколения седана A6, которая состоится 15 апреля 2025 года. Ранее, в марте, производитель уже представил универсал A6 Avant

Компания поделилась единственным изображением, демонстрирующим заднюю часть автомобиля. Однако маловероятно, что седан будет сильно отличаться по дизайну от универсала. Ключевые изменения, по сравнению с актуальной версией – OLED-оптика, растянувшаяся по всей ширине задней части кузова. Предполагается, что Audi решила вернуть привычные патрубки выхлопной системы, вместо фаль-вставок на бамперах, но по фотографиям это трудно сказать.

Новое поколение A6 будет немного крупнее предшественника. Универсал удлинили на 58 мм. Вероятно, седан также прибавит столько же в пропорциях кузова. Седан A6 получит те же агрегаты, что и универсал: 2,0-литровый турбомотор на 201 л.с., 3,0-литровый V6 на 362 л.с., а также дизельный 2.0 TDI. Флагманская RS6 по-прежнему будет выпускаться только в кузове Avant и сохранит V8 в составе гибридной силовой установки.