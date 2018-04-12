Без большого универсала премиальным производителям в Европе не обойтись: там машины с таким типом кузова пользуются большим спросом, нежели седаны. Потому ничего удивительного в том, что буквально через полтора месяца после премьеры седана А6 новой генерации была показана и его грузопассажирская версия.

Машина практически не увеличилась в размерах: длина и вовсе осталась прежней (4940 мм), ширина выросла на 12 миллиметров (1886 мм), в высоту универсал прибавил 8 миллиметров (1470 мм). Не изменился даже объем багажника, он составляет те же 565 литров, что и у предшественника.

Но в салоне, за счет другой организации интерьера, стало просторнее: увеличилось пространство в ширину и расстояние между рядами сидений. Искать отличия от седана глупо: интерьер сюда «переехал» полностью и без изменений. Также как и для седана, для универсала доступы мультиконтурные сиденья, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

Первыми на рынке появятся Audi A6 Avant 55 TFSI с 3-литровым турбированным V6 мощностью 340 л.с. и его полноприводной версии quattro ultra. Кроме того, будет доступен вариант 50 TDI с 3-литровым турбодизелем мощностью 286 л.с. Этот вариант будет предлагаться исключительно с полным приводом.

У нас Audi A6 Avant продаваться не будет: ждем новое поколение универсала повышенной проходимости allroad quattro, его к нам привезти должны.

