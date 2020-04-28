Audi A6 Аvant стал гибридом

Компания Audi представила гибридную модификацию A6 Avant 55 TFSI e quattro. Такой автомобиль способен проезжать на одной электроэнергии 51 километр. Пополнить заряд батареи можно, подключив гибрид к обычной розетке

Новая версия универсала комплектуется силовой установкой, в состав которой входит 252-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра и электромотор мощностью 143 силы. Суммарная отдача агрегатов достигает 367 лошадиных сил. Для 55 TFSI e предусмотрены аккумулятор емкостью 14,1 киловатт-часа, семиступенчатая роботизированная коробка S tronic и система полного привода quattro.

Заявленный разгон от 0 до 100 километров в час составляет 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. При езде на электричестве гибрид способен разгоняться только до 135 километров в час.