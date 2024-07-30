Появились первые изображения обновленного семейства Audi A6

Компания Audi поделилась первыми изображениями обновленного семейства седанов и универсалов модели A6. Все версии оснащены электрической силовой установкой и получили приставку e-tron. Премьера состоится 31 июля

Опубликованные изображения демонстрируют только силуэт седана и универсала без детальных подробностей дизайна и интерьера. Также можно заметить, что A6 получит новую светодиодную оптику. Такая же светотехника была у концепта, продемонстрированного в 2021 году. При этом, задние фонари отличаются, но подсвечивающаяся эмблема бренда сохранилась.

Технические характеристики пока неизвестны. Предполагается, что A6 e-tron позаимствует электромоторы от соплатформенного Q6 e-tron. В связи с этим, покупателям предложат переднеприводную версию с 300-сильным электромотором или полноприводную модификацию с двумя электродвигателями суммарной мощностью до 500 л.с.