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30 июл 2024

Появились первые изображения обновленного семейства Audi A6

Появились первые изображения обновленного семейства Audi A6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi поделилась первыми изображениями обновленного семейства седанов и универсалов модели A6. Все версии оснащены электрической силовой установкой и получили приставку e-tron. Премьера состоится 31 июля

Опубликованные изображения демонстрируют только силуэт седана и универсала без детальных подробностей дизайна и интерьера. Также можно заметить, что A6 получит новую светодиодную оптику. Такая же светотехника была у концепта, продемонстрированного в 2021 году. При этом, задние фонари отличаются, но подсвечивающаяся эмблема бренда сохранилась.

Технические характеристики пока неизвестны. Предполагается, что A6 e-tron позаимствует электромоторы от соплатформенного Q6 e-tron. В связи с этим, покупателям предложат переднеприводную версию с 300-сильным электромотором или полноприводную модификацию с двумя электродвигателями суммарной мощностью до 500 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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